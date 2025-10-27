Παναθηναϊκός, Επιτέλους χαμόγελα για Αταμάν: Τα ευχάριστα εν όψει Μακάμπι!
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens την Τρίτη (28/10, 21:15) και την Παρασκευή (29/10, 21:15) τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.
Οι «πράσινοι» έχουν πληγωθεί από απουσίες το τελευταίο διάστημα με τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να βρίσκονται στα πιτς μέχρι πρότινος, ενώ ακόμα αναμένεται και η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Μάλιστα και ο Κέντρικ Ναν απέκτησε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και δεν έπαιξε απέναντι στον Προμηθέα για το πρωτάθλημα λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό.
Ωστόσο, τα νέα είναι ευχάριστα για το τριφύλλι, καθώς όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Άταμαν, μόνο ο Ρογκαβόπολος δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς, καθώς ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα. Οι Ναν, Χουάντσο, και Χολμς θα είναι στη διάθεσή του για να ενισχύσουν την ομάδα. Ο Σαμοντούροβ εννοείται ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος.
