Ο Νικ Καλάθης έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Παρτίζαν ωστόσο το συμβόλαιό του με τη Μονακό αποτελεί «αγκάθι» για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Σερβία

Όπως γράφουν οι Σέρβοι και πιο συγκεκριμένα η «meridiansport» ο Νικ Καλάθης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι πολλοί τραυματισμοί με αποκορύφωμα αυτόν του Κάρλικ Τζόουνς, έφεραν τον 36χρονο πλέι μέικερ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη σερβική ομάδα.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω μετακίνηση και αφορά το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύεται ο Καλάθης με την Μονακό.

Μόλις λυθεί, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την μετακόμιση του Καλάθη στο Βελιγράδι προκειμένου να τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.