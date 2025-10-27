Ομπράντοβιτς για τραυματισμό Τζαμπάρι Πάρκερ: «Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα»

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν καθώς είδε και τον Τζαμπάρι Πάρκερ να τραυματίζεται στο τελευταίο ματς για την Aba-Liga.

Η Παρτίζαν μπορεί να επικράτησε εύκολα της Μπόρατς Τσάτσακ για την Αδριατική Λίγκα με 85-74 ωστόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε έναν ακόμα παίκτη να τραυματίζεται.

Ο λόγος για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, για τον οποίο μίλησε ο Σέρβος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα: «Ο Τζαμπάρι χτύπησε στο δάχτυλο και τα πράγματα δεν δείχνουν καλά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στον Σέικ Μίλτον λέγοντας ότι «ο Μίλτον βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αποθεραπείας· είναι μια αργή διαδικασία και δεν θέλουμε να ρισκάρουμε τίποτα. Όταν θα είναι απολύτως υγιής, θα ξεκινήσει τρέξιμο και προπονήσεις με μπάλα.»

Εκτός είναι (και θα είναι για αρκετό καιρό ακόμα) και ο Κάρλικ Τζόουνς, κάτι που μεγιστοποιεί τα προβλήματα για την Παρτίζαν η οποία έχει να αντιμετωπίσει στην διαβολοβδομάδα την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (29/10) και την Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι (31/10).

Βέβαια αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Μπρούνο Φερνάντο ο οποίος και αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Θα μιλήσουμε για εκείνον όταν ενσωματωθεί στις προπονήσεις και τον δούμε από κοντά. Εδώ και τρεις μήνες λέμε ότι χρειαζόμαστε έναν ψηλό και τελικά καταφέραμε να φέρουμε έναν. Όταν αρχίσει να δουλεύει με την ομάδα, τότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτόν» σχολίασε ο Ομπράντοβιτς.