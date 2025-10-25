Η Μπαρτσελόνα δεν είχε πρόβλημα να νικήσει με 100-85 τη Μπρεογάν για το ισπανικό πρωτάθλημα πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Νίκη για τη Μπαρτσελόνα στη LIGA Endesa. Οι Καταλανοί επικράτησαν εύκολα με 100-85 της Μπρεογάν και πήγαν στο 2-2 στη βαθμολογία, όντας στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Πεναρόγια σοβαρεύτηκε στην 4η περίοδο και ανέβασε απόδοση για να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Από την πλευρά των νικητών ο Κλάιμπερν ήταν ο κορυφαίος και σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ ο Πάρα τον ακολούθησε με 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Αλόνσο μέτρησε 17 πόντους και ο Μπράνκοβιτς είχε 15 πόντους.

Πλέον η Μπάρτσα στρέφει το βλέμμα της στη διαβολοβδομάδα της Euroleague, εκεί όπου στις 28 Οκτώβρη υποδέχεται την Αρμάνι και στις 31 του ίδιου μήνα φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

