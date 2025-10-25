Mπαρτσελόνα - Μπρεογάν 100-85: «Σβηστά» πριν τη διαβολοβδομάδα
Νίκη για τη Μπαρτσελόνα στη LIGA Endesa. Οι Καταλανοί επικράτησαν εύκολα με 100-85 της Μπρεογάν και πήγαν στο 2-2 στη βαθμολογία, όντας στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Πεναρόγια σοβαρεύτηκε στην 4η περίοδο και ανέβασε απόδοση για να φτάσει στην τελική επικράτηση.
Από την πλευρά των νικητών ο Κλάιμπερν ήταν ο κορυφαίος και σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ ο Πάρα τον ακολούθησε με 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Αλόνσο μέτρησε 17 πόντους και ο Μπράνκοβιτς είχε 15 πόντους.
Πλέον η Μπάρτσα στρέφει το βλέμμα της στη διαβολοβδομάδα της Euroleague, εκεί όπου στις 28 Οκτώβρη υποδέχεται την Αρμάνι και στις 31 του ίδιου μήνα φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
Η βαθμολογία
1. Τενερίφη 3-0
2.Βαλένθια 3-0
3. Μπανταλόνα 3-0
4. Γείδα 3-1
5. Μάλαγα 2-1
6. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
7.Μούρθια 2-1
8. Μπασκόνια 2-1
9. Μπαρτσελόνα 2-2
10. Σαν Πάμπλο Μπούργκος 1-2
11. Μανρέσα 1-2
12. Γκραν Κανάρια 1-2
13.Σαραγόσα 1-2
14. Μπιλμπάο 1-2
15. Ανδόρα 1-2
16. Μπρέογκαν 1-3
17. Τζιρόνα 0-3
18.Γρανάδα 0-4
