Ο Ρόμαν Σόρκιν αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά τη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η έκτη αγωνιστική της EuroLeague ανέδειξε τον MVP της από νωρίς, από την πρώτη μέρα του γύρου, καθώς η εμφάνιστη του Ρόμαν Σόρκιν ήταν καταλυτική.

Ο Ισραηλινός φόργουορντ/ σέντερ έπαιξε τεράστιο ρόλο στη μεγάλη νίκη που πέτυχε την Τετάρτη η Μακάμπι επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-91 στο Βελιγράδι.

Ο Σόρκιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, από 9/11 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και δύο κοψίματα, ενώ συγκέντρωσε 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για να αναδειχθεί για πρώτη φορά MVP της αγωνιστικής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Να σημειωθεί πως το υψηλότερο PIR το είχε ο Λεάντρο Μπολμάρο της Αρμάνι Μιλάνο με 37 μονάδες, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να κερδίσει.