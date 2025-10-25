Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο απέναντι στη Μπάγερν για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν (75-96) με 75-96 για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάσας του στο ματς.

Επιπλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε τους Ερυθρόλευκους να νιώσουν σα να είναι στο ΣΕΦ!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Ήμασταν συμπαγείς και αμυντικά και επιθετικά. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε σχεδόν όλο το ρόστερ μας διαθέσιμο με εξαίρεση τον αρχηγό μας, τον Κώστα Παπανικολάου. Είχαμε καλή δημιουργία και υπομονή να μοιράσουμε τη μπάλα. Ήμασταν πολύ καλοί επιθετικά, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους. Ήμασταν όμως συμπαγείς και αμυντικά. Το σημαντικότερο όμως ήταν η υποστήριξη από τους φίλους μας. Ήταν φανταστικοί και νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ».

Σχετικά με το ποιο είναι το δίδαγμα από την αποψινή νίκη: «Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε. Να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Κάθε παίκτης, κάθε προπονητής και όποιος εργάζεται στην ομάδας μας. Η πρόοδός μας είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε στην ομάδα μας. Έχουμε έναν μεγάλο σύλλογο και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι».