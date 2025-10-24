Οι δηλώσεις του Χρήστου Σερέλη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε άνευ ορων στην Βίρτους Μπολόνια γνωρίζοντας βαριά ήττα από την ιταλική ομάδα για την 6η αγωνιστική της Euroleague με 92-75.

Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, ήταν νωχελικοί, δεν είχαν να αντιπαρατάξουν την ενέργεια των γηπεδούχων και έφτασαν στο σημείο να «κυνηγούν» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Χρήστος Σερέλης, που πήρε τη θέση του Εργκίν Άταμαν μετά την αποβολή του, στάθηκε στις δηλώσεις του στην κακή αμυντική λειτουργία των «πράσινων».

Αναλυτικά

«Ο βασικός παράγοντας ήταν ότι παίξαμε χάλια στην άμυνα. Είχαν πολλά ελεύθερα σουτ, είχαν αιφνιδιασμούς, χάσαμε αμυντικά ριμπάουντ. Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε. Έχουμε δικαιολογίες. Δεν παίξαμε με τη συνηθισμένη μας ενέργεια».

Οι δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου: «Ήταν ένα εύκολο ματς να αναλύσεις. Η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς. Έπαιξε πιο σκληρά. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα. Αμυνθήκαμε άσχημα στο πικ-εν-ρολ και στο τρανζίσιον. Δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Το πρόβλημα απόψε ήταν αμυντικό».