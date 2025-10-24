Ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές στα 6:48 για το φινάλε της τρίτης περιόδου στο PalaDozza, με τη Βίρτους Μπολόνια να προηγείται με +10.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποχρεώθηκε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια στο PalaDozza χωρίς τον Εργκίν Αταμάν, αφού ο Τούρκος προπονητής αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές, λόγω διαμαρτυρίας προς τον διαιτητή.

Στα 6:48 για το φινάλε της τρίτης περιόδου στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να προηγείται 52-42, ο Κέντρικ Ναν κέρδισε φάουλ από τον Καρίμ Τζάλοου ωστόσο ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς έκανε challenge για act of violence, το οποίο και κέρδισε, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός σταρ των «πράσινων» να χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ.

Ο Αταμάν έγινε έξαλλος και άρχισε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές!