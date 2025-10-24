Παναθηναϊκός, Χουάντσο: Κανονικά διαθέσιμος, πάτησε παρκέ από την πρώτη περίοδο
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.
Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, νέοι πονοκέφαλοι είχαν προστεθεί, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα.
Ωστόσο,αμφότεροι συμμετείχαν στο ζέσταμα, ενώ ο Χουάντσο πέρασε στο ματς 03'29" πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου για να ενισχύσει την ομάδα του.
