Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέρασε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους στην Μπολόνια 03'29" πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, νέοι πονοκέφαλοι είχαν προστεθεί, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Ωστόσο,αμφότεροι συμμετείχαν στο ζέσταμα, ενώ ο Χουάντσο πέρασε στο ματς 03'29" πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου για να ενισχύσει την ομάδα του.