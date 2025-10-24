Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια. Σε ποια θέση εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα;

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Χωρίς τέσσερις παίκτες θα κληθούν οι «πράσινοι» να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βίρτους και να φτάσουν σε 5η τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, όπως επίσης και οι Ρισόν Χολμς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης οι οποίοι με τη σειρά τους έμειναν στην Αθήνα μετά τα τελευταία προβλήματα που αποκόμισαν. Μάλιστα, προέκυψαν και ζητήματα της τελευταίας στιγμής, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιστεί λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Το Depth Chart

PG: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Βασίλης Τολιόπουλος

SG: Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος (;)

SF: Τσέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις

PF: Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (;), Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου

C: Ομέρ Γιούρτσεβεν