Νοκ άουτ από το παιχνίδι στην Μπολόνια τέθηκε ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που αποκόμισε στο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Αμερικανός σέντερ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το τράβηγμα στον προσαγωγό και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Μπολόνια.

Όπως είναι γνωστό, ο Χολμς αποχώρησε από την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου λίγο μετά το τζάμπολ του αγώνα και έκτοτε δεν κατάφερε να προπονηθεί.

Συγκεκριμένα ακολούθησε και την Τετάρτη (22/10) ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία και τέθηκε νοκ άουτ από την αποστολή της ομάδας, η οποία αναχωρεί το πρωί της Πέμπτης (23/10) για την ιταλική πόλη.

Ο Εργκίν Άταμαν πραγματοποίησε την προπόνηση των «πρασίνων» στο Telekom Center Athens όπου και κρίθηκε σκόπιμο να μην ταξιδέψει ο Χολμς για την Μπολόνια. Κάτι που ισχύει και για τους Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ οι οποίοι με τη σειρά τους συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και τα ατομικά τους προγράμματα.

Όπερ και σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα έχουν μόνο έναν σέντερ στο ματς κόντρα στη Βίρτους και δη τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με τον Ντίνο Μήτογλου να αποτελεί το δεύτερο «πεντάρι».