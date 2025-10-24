Ο Γιάννης Βρούτσης ενημέρωσε πως υπέγραψε τη συγκρότηση της Υποστηρικτής Επιτροπής του Final Four της EuroLeague για το 2026.

Η EuroLeague ανακοίνωσε και επίσημα πως το Final Four της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025 - 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το TELEKOM CENTER Athens.

Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο TELEKOM CENTER Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί Final Four, μετά το 2007.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μέσω ανάρτησής του έκανε γνωστό ότι υπέγραψε τη συγκρότηση της Υποστηρικτής Επιτροπής του Final Four της EuroLeague για το 2026.

Αναλυτικά

«Σήμερα υπέγραψα τη συγκρότηση της Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague, που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 22-24 Μαΐου 2026.

Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα!

Ύστερα από 19 χρόνια, η Αθήνα και το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφουν στο επίκεντρο της Ευρώπης.

Επιθυμία όλων μας είναι να βρίσκονται εκεί και οι δύο μεγάλες ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και — γιατί όχι; — να πανηγυρίσουμε ξανά έναν ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο επί ελληνικού εδάφους.»