Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής

Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για τα ματς της Παρασκευής στη Εuroleague.

H 6η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τέσσερα ματς και έντονο το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναίκός παίζει στη Μπολόνια με τη Βίρτους (21:00), ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερν.

Οι απόντες και οι αμφίβολοι των αποψινών ματς

Εφές – Φενέρμπαχτσε (20:30)

Εφές (Εκτός Παπαγιάννης, Οσμάνι, Πουαριέ) - Φενέρ (εκτός οι Μπανγκο, Ζάγκαρς και Μπόστον, αμφίβολος ο Χόρτον Τάκερ)

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (21:00)

Βίρτους (Εκτός ο Τσάνκα) - Παναθηναϊκός (εκτός οι Χολμς, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Σαμοντούροβ)

Παρτίζαν – Παρί (21:30)

Παρτίζαν (Εκτός οι Κάρλικ Τζόουνς, Μίλτον και Νάκιτς, αμφίβολος ο Μούρινεν) - Παρί (εκτός ο Στίβενς)

Μπάγερν – Ολυμπιακός (21:45)

Μπάγερν (εκτός οι Γιοκουμπάιτις, Χάρις, Ντινγούιντι, αμφίβολοι οι Γιόβιτς και Φόιγκτμαν) - Ολυμπιακός (εκτός οι Έβανς, Φαλ και Παπανικολάου)