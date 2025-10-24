Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής
H 6η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τέσσερα ματς και έντονο το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναίκός παίζει στη Μπολόνια με τη Βίρτους (21:00), ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερν.
Οι απόντες και οι αμφίβολοι των αποψινών ματς
Εφές – Φενέρμπαχτσε (20:30)
Εφές (Εκτός Παπαγιάννης, Οσμάνι, Πουαριέ) - Φενέρ (εκτός οι Μπανγκο, Ζάγκαρς και Μπόστον, αμφίβολος ο Χόρτον Τάκερ)
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (21:00)
Βίρτους (Εκτός ο Τσάνκα) - Παναθηναϊκός (εκτός οι Χολμς, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Σαμοντούροβ)
Παρτίζαν – Παρί (21:30)
Παρτίζαν (Εκτός οι Κάρλικ Τζόουνς, Μίλτον και Νάκιτς, αμφίβολος ο Μούρινεν) - Παρί (εκτός ο Στίβενς)
Μπάγερν – Ολυμπιακός (21:45)
Μπάγερν (εκτός οι Γιοκουμπάιτις, Χάρις, Ντινγούιντι, αμφίβολοι οι Γιόβιτς και Φόιγκτμαν) - Ολυμπιακός (εκτός οι Έβανς, Φαλ και Παπανικολάου)
