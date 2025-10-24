Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων και τα υπόλοιπα ματς της Euroleague
Οι «αιώνιοι» επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά παρκέ για την 6η αγωνιστική της εφετινής Euroleague, με δυο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την αρχή κάνει ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους, θέλοντας να συνεχίσει το σερί νικών. Το τζάμπολ στις 21:00, απευθείας από το Novasports 4.
Συνέχεια στο Μόναχο, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στην Μπάγερν, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζει πως παίζει σε μια δύσκολη έδρα, με τον σύλλογο που απέκτησε και τον Σπένσερ Ντινγουίντι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Νωρίτερα (20:30), υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Αναντολού Εφές με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (Novasports 5), ενώ στις 21:30 η Παρτίζαν υποδέχεται την Παρί (Novaspors Start).
Οι σημερινές (24/10) αναμετρήσεις της Euroleague
- Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε (20:30, Novasports 5)
- Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός (21:00, Novasports 4)
- Παρτίζαν - Παρί (21:30, Novasports Start)
- Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός (21:45, Novasports Prime)
