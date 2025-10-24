Δείτε τα κανάλια μετάδοσης των δυο αποψινών (24/10) αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, αλλά και τις υπόλοιπες μάχες.

Οι «αιώνιοι» επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά παρκέ για την 6η αγωνιστική της εφετινής Euroleague, με δυο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την αρχή κάνει ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους, θέλοντας να συνεχίσει το σερί νικών. Το τζάμπολ στις 21:00, απευθείας από το Novasports 4.

Συνέχεια στο Μόναχο, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στην Μπάγερν, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζει πως παίζει σε μια δύσκολη έδρα, με τον σύλλογο που απέκτησε και τον Σπένσερ Ντινγουίντι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Νωρίτερα (20:30), υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Αναντολού Εφές με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (Novasports 5), ενώ στις 21:30 η Παρτίζαν υποδέχεται την Παρί (Novaspors Start).

Οι σημερινές (24/10) αναμετρήσεις της Euroleague