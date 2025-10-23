Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό τον οποίο αντιμετωπίζει η Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Μπολόνια όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. O προπονητής των Ιταλών, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, εκθείασε τους «πράσινους» και μίλησε για τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού.

Αναλυτικά

«Αύριο θα παίξουμε κόντρα στην ίσως καλύτερη ομάδα της EuroLeague. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας και στην ταυτότητά μας.

Δηλαδή, πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα παίξουμε άμυνα και επίθεση, πώς θα κυκλοφορήσουμε την μπάλα με ρυθμό και πώς θα παραμείνουμε θετικοί, ώστε να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι».

Από την πλευρά του ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ είπε: «Αύριο θα είναι ένα δύσκολο ματς εναντίον της Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες σε κάθε ρόλο και θέση.

Πρέπει να πιστέψουμε και να συνεχίσουμε να λέμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.

Για εμάς, το να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας σημαίνει να είμαστε ακριβείς στην εκτέλεση και να παίζουμε σκληρά, με όλες μας τις δυνάμεις».