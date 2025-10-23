Γιούρτσεβεν: «Έχουμε καλύτερα... όπλα»

O Oμέρ Γιούρτσεβεν αναφέρθηκε στην απουσία του Χολμς αλλά και στην ποιότητα του Παναθηναϊκού πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Μπολόνια με τη Βίρτους (24/10, 21:00) και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στάθηκε στη δύσκολη μάχη της ομάδας του, την απουσία του Χολμς και την αυτοπεποίθηση που υπάρχει μετά το διπλό κόντρα στην Εφές.

«Θα είναι δύσκολη πρόκληση όπως όλα τα ματς της Euroleague. Αλλά νομίζω πως έχουμε καλύτερα... όπλα. Να προσέξουμε και στις δύο μεριές του παρκέ, άμυνα και επίθεση. Να κάνουμε τη δουλειά. Tρομάζει η επίθεση μας, είμαστε προετοιμασμένοι. Να κάνουμε το παιχνίδι μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε εμείς. Το spacing, η ενέργεια μας, οτιδήποτε χρειάζεται για να νικήσουμε», είπε αρχικά.

Για τον Χολμς: «Είναι δύσκολο αφού είμαστε μείον ένας ψηλός, αλλά έχουμε τον Μήτογλου που μπορεί να κάνει το step up».

Για την ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Εφές: «Προφανώς κι έχουμε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη επί της Έφες, έπαιξα στο πρώτο ημίχρονο εγώ, είναι καλό να πετυχαίνεις 15 πόντους στο πρώτο μέρος. Πρέπει να επενδύσω σε αυτό, να παίξω περισσότερο, να σκοράρω περισσότερο και να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα».