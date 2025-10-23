Άταμαν: «Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι παίκτες που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν»

Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στις απουσίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στον Παναθηναϊκό! Μετά την οριστικοποίηση της απουσίας του Ρισόν Χολμς από το ματς με την Βίρτους στην Μπολόνια, προστέθηκε ένα ακόμα πρόβλημα στον Εργκίν Άταμαν.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ υπέστη κάκωση στον αγκώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης (22/10) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου μία εβδομάδα.

Σε αυτά τα θέματα στάθηκε και ο προπονητής των πράσινων ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους στη Μπολόνια (24/10, 21:00).

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ και Μονακό. Θα κοντραριστούμε με μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις κάποιος τραυματίες που δεν θα μπορούν να παίξουν σε μερικά σημαντικά ματς. Θα μας λείψει ο Χολμς που είχε καλή συνεισφορά στα δύο τελευταία ματς. Το πιο σημαντικό δεν είναι οι παίκτες που είναι τραυματίες και είναι εκτός, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν. Δεν ξέρεις τι εμφάνιση θα κάνουν στο ματς. Αυτό καταστρέφει το teamwork και τις προπονήσεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο»