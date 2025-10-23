Η αποστολή του Παναθηναϊκού πέταξε το πρωί της Πέμπτης (23/10) για την Μπολόνια όπου θα φιλοξενηθεί από την Βίρτους.

Χωρίς τέσσερις παίκτες θα κληθεί ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βίρτους και να φτάσει σε 5η του νίκη στο η φετινή Euroleague.

Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, όπως επίσης και οι Ρισόν Χολμς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης οι οποίοι με τη σειρά τους έμειναν στην Αθήνα μετά τα τελευταία προβλήματα που αποκόμισαν.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει υποστεί τράβηγμα στον προσαγωγό ενώ ο διεθνής φόργουορντ έχει πρόβλημα με τον αγκώνα του δεξιού του χεριού.

Έτσι λοιπόν η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Ναν, Γκραντ, Ερνανγκομεθ, Γκριγκόνις, Σορτς, Μητογλου, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο, Γιούρτσεβεν, Κουζέλογλου, Όσμαν.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει και 100 φιλάθλους μαζί του με την πτήση τσάρτερ.