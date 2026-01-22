Ο Εργκίν Άταμαν έστειλε τη δική του προειδοποίηση αναφορικά με τις έντονες αποδοκιμασίες που δέχτηκε από φιλάθλους της Μακάμπι Τελ Αβίβ πριν από το τζάμπολ.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ για να κοντραριστεί με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague εν μέσω «διαβολοβδομάδας».

Ο Εργκίν Άταμαν έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και χειρονομιών από μερίδα Ισραηλινών οπαδών κατά την άφιξη της ομάδας στο γήπεδο με αποτέλεσμα να στείλει τη δική του προειδοποίηση πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης λέγοντας.

«Νιώθω πολύ όμορφα στην πόλη, αλλά δεν νιώθω καλά όταν έρχομαι σε ένα γήπεδο με περισσότερους από 200 φιλάθλους να με προσβάλλουν και να μου λένε "αντε γ@@@". Αν οι οπαδοί συνεχίσουν έτσι σε όλο το παιχνίδι, θα σηκωθώ και θα φύγω σε 2-3 λεπτά».

Panathinaikos coach, Ergin Ataman, warns ahead of the game against Maccabi Tel Aviv: 'If the fans curse me, I will get up and leave the game'. pic.twitter.com/eMVbGUGLr0 — Sport5 (@sport5il) January 22, 2026

Μάλιστα, κατά την είσοδό του ο Τούρκος τεχνικός στο γήπεδος δέχτηκε ξανά τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Μακάμπι, όσο και πολλές χειρονομίες.