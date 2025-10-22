Τρομερό ημίχρονο έχει κάνει ο Λόνι Γουόκερ στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης όπου έχουν σημειωθεί συνολικά 105 πόντους στο πρώτο μισό!

Πράγματα και θαύματα κάνει ο Λόνι Γουόκερ στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Ρεάλ, η οποία και ανοίγει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής!

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα έχοντας το... απόλυτο έξω από τα 6.75 μέτρα!

Συγκεκριμένα έκλεισε το πρώτο μισό με 23 πόντους όντας άχαστος από την περιφέρεια με 5/5 τρίποντα, ενώ «έγραψε» επίσης στην στατιστική του 2/4 δίποντα και 4/4 βολές!