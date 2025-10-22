Μακάμπι - Ρεάλ: On fire ο Λόνι Γουόκερ στο ημίχρονο με 5/5 τρίποντα!
Πράγματα και θαύματα κάνει ο Λόνι Γουόκερ στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Ρεάλ, η οποία και ανοίγει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής!
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα έχοντας το... απόλυτο έξω από τα 6.75 μέτρα!
Συγκεκριμένα έκλεισε το πρώτο μισό με 23 πόντους όντας άχαστος από την περιφέρεια με 5/5 τρίποντα, ενώ «έγραψε» επίσης στην στατιστική του 2/4 δίποντα και 4/4 βολές!
His performance so far👀— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2025
Expecting more of these in the second half?#EveryGameMatters I @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/Swqi8QRy8f
