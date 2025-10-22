Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό καθώς τέθηκε νοκ άουτ από το ματς της Μπολόνια ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Πιθανόν να «χάσει» και την διπλή αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα.

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στον Παναθηναϊκό! Μετά την οριστικοποίηση της απουσίας του Ρισόν Χολμς από το ματς με την Βίρτους στην Μπολόνια, προστέθηκε ένα ακόμα πρόβλημα στον Εργκίν Άταμαν.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ υπέστη κάκωση στον αγκώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης (22/10) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με πόνους στον δεξιό του αγκώνα και γι' αυτόν τον λόγο μετέβη για ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί συνδεσμική κάκωση αγκώνα.

Φυσικά δεν πρόκειται να ακολουθήσει ο Καλαϊτζάκης την αποστολή της ομάδας για τη Μπολόνια η οποία αναχωρεί το πρωί της Πέμπτης (23/10) και ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

Να σημειωθεί ότι υπάρχου φόβοι να χάσει την επόμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να έχει να υποδεχθεί την Μακάμπι στο Telekom Center Athens και στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μονακό.