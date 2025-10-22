Ο Ρισόν Χολμς τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση με την Βίρτους στην Μπολόνια, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να ετοιμάζεται να βγει μπροστά ως ο μοναδικός σέντερ του Παναθηναϊκού. Το Gazzetta γράφει για τις φετινές επιδόσεις και τα πεπραγμένα του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Αν και το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει φτιαχτεί με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει δύο πρωτοκλασάτους σέντερ στο ρόστερ του, θα αναγκαστεί την Παρασκευή (24/10) να δώσει ματς για την Euroleague έχοντας μόλις έναν διαθέσιμο. Και ο οποίος έμεινε στην ομάδα ως 3ος ψηλός, πίσω από τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς.

Όπως είναι γνωστό ο Γάλλος σέντερ παραμένει στα πιτς και αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση στα μέσα του επόμενου μήνα, ενώ ο Αμερικανός υπέστη τράβηγμα στον προσαγωγό στο ματς με τον Κολοσσό και τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση της Μπολόνια. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο μοναδικός διαθέσιμος ψηλός για το παιχνίδι με την Βίρτους είναι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος και θα κληθεί να σηκώσει το «βάρος» της front line.

Σίγουρα όχι μόνος του αφού είναι δεδομένο ότι ο Ντίνος Μήτογλου θα χρησιμοποιηθεί και πάλι ως «πεντάρι» από τον Εργκίν Άταμαν, κάτι που έχει γίνει πολλές φορές (αν όχι τις περισσότερες) από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Αμφότεροι έχουν μοιραστεί τα λεπτά συμμετοχής έχοντας από 13' έκαστος κατά μέσο όρο, τα οποία και συμπληρώνουν τα υπόλοιπα λεπτά από αυτά που περνάει ο Ρισόν Χολμς (19:02') στο παρκέ.

Βέβαια εκείνος που θα επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος από τη θέση του σέντερ στην Μπολόνια είναι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος μάλιστα, είχε θετική παρουσία στο εκτός έδρας ματς με την Βίρτους τη περσινή σεζόν. Συγκεκριμένα είχε σημειώσει 7 πόντους (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη) σε 10:40' αλλά έχοντας μπροστά του τον Ματίας Λεσόρ (16π., 8ριμπ., 1κλ., 3λ.) με 28:38' στο παρκέ.

Τι έχει κάνει όμως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έως τώρα και στις δύο πλευρές του παρκέ;

Ο Γιούρτσεβεν στην επίθεση

Στο επιθετικό κομμάτι, ο Τούρκος σέντερ αποτελεί μία σημαντική λύση στα χέρια του Άταμαν. Ένας παίκτης ο οποίος στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού του στην επίθεση, έχοντας κάνει και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία του σε δύο ματς. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπάγερν είχε μετρήσει 14 πόντους με 4/5 δίποντα, 6/6 βολές και 5 ριμπάουντ, ενώ στο πρόσφατο παιχνίδι της Πόλης με αντίπαλο την Εφές είχε άλλους 15 πόντους με 6/7 δίποντα, 3/3 βολές και 4 ριμπάουντ. Αντίθετα δεν τα είχε πάει καλά στα παιχνίδια που μεσολάβησαν, έχοντας μόλις 9.3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Συνολικά και ύστερα από πέντε ματς στην Euroleague, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε κατά μέσο όρο 7.8 πόντους με 68% στα δίποντα και 82% στις βολές, ενώ μαζεύει επίσης 3.8 ριμπάουντ ανά 13:09 λεπτά συμμετοχής. Στα δύο ματς απέναντι σε Μπάγερν και Αναντολού Εφές όπου μέτρησε 20:21' και 16:22' και τα οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, είχε θετικό συντελεστή κάθε φορά που βρισκόταν στο παρκέ με +4 και +1 πόντους αντίστοιχα.

Ο Γιούρτσεβεν στην φετινή Euroleague

Χρόνος Συμμετοχής 13:09' Πόντοι 7.8 Δίποντα 68% (15/22) Βολές 82% (9/11) Ριμπάουντ 3.8 Ασίστ 1.2 Λάθη 1.2 +/- -1.4

Ο Γιούρτσεβεν είναι κλασσικός pick n roll παίκτης, καθώς εκμεταλλεύεται τις πάσες των συμπαικτών του, τις οποίες και μετατρέπει σε ασίστ. Μια ματιά στα advanced stats του φτάνει και περισσεύει για να αποδειχθεί του λόγου το αληθές. Συγκεκριμένα το 51.6% των κατοχών είναι απόρροια των pick n roll καταστάσεων ως finisher, προσφέρονταςι 3.2 πόντους ανά 3.2 κατοχές.

Από εκεί και πέρα, μέσα από κοψίματα και post up παιχνίδι παίρνει το 16.1% και 12.9% αντίστοιχα των υπόλοιπων κατοχών του έχοντας κατά μέσο όρο 2 πόντους ανά 1.8 κατοχές. Πιο χαμηλά βρίσκονται τα τελειώματά του ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ, τα οποία καταλήγουν -συνήθως- με φόολου κάρφωμα.

Ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται τις κατοχές του

Τρόπος εκτέλεσης Ποσοστό κατοχών Κατοχές Πόντοι Pick`n`rolls Roller 51.6 % 3.2 3.2 Cuts 16.1 % 1 1.6 Post ups 12.9 % 0.8 0.4 Putbacks 9.7 % 0.6 0.4 Hand offs 3.2 % 0.2 0.4 Screen offs 3.2 % 0.2 0 Pick`n`rolls Handler 3.2 % 0.2 0

Ο Γιούρτσεβεν στην άμυνα

Το μεγάλο πρόβλημα του Γιούρτσεβεν έχει να κάνει με την άμυνα. Κυρίως με την Pick n Roll άμυνα καθώς δέχεται 3.6 πόντους ανά 2.8 κατοχές των αντιπάλων τους. Κοινώς το 48.3% των κατοχών τους τελειώνουν με Pick n Roll έχοντας ως primary αμυντικό τον Τούρκο σέντερ.

Είναι χαρακτηριστικό το Shot Chart των αντιπάλων του Παναθηναϊκού όταν ο Γιούρτσεβεν είναι ο κύριος αμυντικός. Το 59% με 10/17 σουτ από το χαμηλό post είναι πραγματικό πολύ υψηλό ποσοστό απέναντι στον Τούρκο σέντερ, αλλά έξω από το «ζωγραφιστό» οι αντίπαλοί του έχουν μόλις 2/8 εντός παιδιάς.

Από αυτά τα 10/17 στο post, τα 5/6 αφορούν τελειώματα στο pick n roll και τα 4/5 σε «κοψίματα» των αντιπάλων του στην πλάτη του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι φάσεις στα ματς κόντρα σε Εφές (με Παπαγιάννη), Μπάγερν (με Γκέιμπριελ), Βιλερμπάν (με Μασά και Αζινσά).