Η κοινή ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε με την Αναντολού Εφές επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ του Gazzetta σχετικά με την επιστροφή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μακάμπι και της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Όπως είχατε ενημερωθεί πρώτοι από το Gazzetta, οι δύο ισραηλινές ομάδες της Euroleague, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ (και πολύ περισσότερο η πρώτη), θα κατέθεταν επίσημα το αίτημά τους στη διοργανώτρια αρχή ώστε να επιστρέψουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Ισραήλ, μετά την εκκεχειρία που αποφασίστηκε με την Παλαιστίνη και τη -θεωρητική- παύση του πυρός.

Ωστόσο, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι οι εντός έδρας αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα πραγματοποιούνται κανονικά στο Ισραήλ, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου και εφόσον όλα κυλούν ομαλά μέχρι τώρα. Η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία.

Ακριβώς αυτό το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαίωσαν με κοινή τους ανακοίνωση η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές εκφράζοντας ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το ζήτημα.

Anadolu Efes Spor Kulübü & Fenerbahçe Beko Ortak Açıklaması



EuroLeague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.



21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri… pic.twitter.com/5ryLbADhBn — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 22, 2025

Η κοινή ανακοίνωση

«Υπάρχουν αναφορές στην EuroLeague ότι οι ισραηλινές ομάδες ενδέχεται να παίξουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Στην άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της EuroLeague στις 21 Οκτωβρίου 2025, έγιναν αξιολογήσεις σχετικά με τους αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Παρόλο που το δελτίο τύπου της EuroLeague μετά τη συνάντηση και οι δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της EuroLeague, Παούλιους Μοτιέγουνας, προς τον Τύπο ανέφεραν ότι όλα τα μέλη είχαν ενεργήσει με ομόφωνη συναίνεση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν διεξήχθη ψηφοφορία στη συνάντηση. Ελήφθη μόνο απόφαση για την παρακολούθηση του θέματος. Η Anadolu Efes Sports Club και η Fenerbahçe Beko εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις για το θέμα και εξέφρασαν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το πιθανό αποτέλεσμα σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση.

Οι συζητήσεις μας σχετικά με αυτό το θέμα με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τη διοίκηση της EuroLeague βρίσκονται σε εξέλιξη. Οποιεσδήποτε εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό.

Παρουσιάζουμε αυτές τις πληροφορίες στους οπαδούς του μπάσκετ».