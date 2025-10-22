Με ανακοίνωσή της η Euroleague γνωστοποίησε την πρόθεσή της να επιστρέψει η αγωνιστική δράση στο Ισραήλ, ωστόσο, κάτι τέτοιο συνέβη χωρίς ψηφοφορία και τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις από πολλές πλευρές.

Όπως είχατε ενημερωθεί πρώτοι από το Gazzetta, οι δύο ισραηλινές ομάδες της Euroleague, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ (και πολύ περισσότερο η πρώτη), θα κατέθεταν επίσημα το αίτημά τους στη διοργανώτρια αρχή ώστε να επιστρέψουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Ισραήλ, μετά την εκκεχειρία που αποφασίστηκε με την Παλαιστίνη και τη -θεωρητική- παύση του πυρός.

Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε πλήρως και στο σημερινό ΔΣ των μετόχων (που για την ιστορία είναι οι Εφές, Φενέρ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Ζαλγκίρις Κάουνας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν) συζητήθηκε ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή το κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο λίγα 24ωρα έπειτα από αυτή την κοινωνικοπολιτική εξέλιξη και φυσικά εν μέσω αγωνιστικής περιόδου, διότι είναι πολύ εύκολο να τεθούν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε αντίθεση με ό,τι υπαγορεύει η σοβαρότητα του ζητήματος, η συζήτηση στο σημερινό εν λόγω ΔΣ δεν διήρκησε πολλές ώρες και όλο το αποτέλεσμα προέκυψε πάρα πολύ γρήγορα.

Ποιο ήταν αυτό; Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής σύμφωνα με την οποία, πράγματι, οι εντός έδρας αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα πραγματοποιούνται κανονικά στο Ισραήλ, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου και εφόσον όλα κυλούν ομαλά μέχρι τώρα. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσει κανείς τα πολλά κενά σημεία της υπόθεσης.

Ψηφοφορία... γιοκ!

Για πολύ λιγότερο σοβαρά ζητήματα, η Euroleague πραγματοποιεί ψηφοφορίες όταν καλείται να πάρει αποφάσεις και πολύ περισσότερο για κομβικής σημασίας θέματα, όπως για παράδειγμα ήταν η πόλη διεξαγωγής του Final Four, με το χρίσμα να το παίρνει η Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, δεν συνέβη κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση και είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς γίνεται να προκύπτει μια τέτοια ανακοίνωση χωρίς καν να έχει υπάρξει ψηφοφορία.

Βάσει αυτού και με δεδομένο ότι η συνεδρίαση κράτησε ελάχιστα, είναι σαν να έχουμε σαν να κάνουμε με μια απόφαση που πάρθηκε στο πόδι και κυρίως χωρίς καμία τήρηση της καθιερωμένης διαδικασίας.

Ισπανοί και Τούρκοι είναι τουλάχιστον επιφυλακτικοί

Επιπλέον, ένα ερώτημα που προκύπτει είναι το γιατί 1η Δεκεμβρίου και όχι για παράδειγμα μια οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, είτε νωρίτερα, είτε αργότερα. Είναι εμφανές ότι η Euroleague παίζει επικίνδυνα παιχνίδια ισορροπιών, θέλοντας να έχει ικανοποιημένους και τους Ισραηλινούς (ειδικότερα τη Μακάμπι) που από τη στιγμή που προέκυψε η είδηση πανηγυρίζουν σαν να κατέκτησαν τη διοργάνωση, αλλά παράλληλα να μην «καταδικάσει» όσες ομάδες είναι αρνητικές.

Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι ισπανικές και οι τουρκικές ομάδες είναι το λιγότερο επιφυλακτικές και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα δώσουν του δικό τους «ΟΚ» για να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το θετικό για τη Euroleague, εφόσον θελήσει να προχωρήσει το πλάνο είναι ότι, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (μαζί τους και η Μονακό) θα έχουν «καθαρίσει» μέχρι 1/12 τα εκτός έδρας υποχρεώσεις τους με Μακάμπι και Χάποελ, άρα το θέμα δεν τους καίει άμεσα. Ωστόσο, η Βαλένθια (που δεν είναι μέτοχος), που πρόσφατα αποφάσισε με δική τους πρωτοβουλία να παίξει κεκλεισμένων των θυρών ακριβώς γιατί αντιμετώπιζε τη Χάποελ, θα έχει κανονικά δύο ταξίδια, όπως η Εφές και η Φενέρ και εκεί μένει να φανεί η στάση που θα κρατήσουν οι ομάδες από την Ισπανία και αν θα δείξουν στήριξη προς τη... συμπατριώτισσα.

Ο παράγοντας των παικτών

Παράλληλα, διαβάζοντας κάποιος την πολύ λιτή -βάσει της σημασίας της εξέλιξης- ανακοίνωση της Euroleague πρέπει να σταθεί στο σημείο που λέει: «(...) Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις φιλοξενούμενες ομάδες και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα».

Για τους μη γνωρίζοντες ELPA είναι ο Σύνδεσμος παικτών της Euroleague, EHCB είναι ο αντίστοιχος των προπονητών και η UEBO είναι των διαιτητών.

Μην αποκλείει κανείς το ενδεχόμενο, κάποια ή κάποιες από αυτές τις πλευρών να ανάψουν «κόκκινο» και ουσιαστικά να βγάλει και τη διοίκηση της Euroleague από τη δύσκολη θέση, που στη λογική να μην χαλάει σε κανέναν το χατίρι, σε αυτό το σενάριο, ούτε θα έχει πει «όχι» στο Ισραήλ, αλλά ούτε τελικά θα γίνει άμεσα η επιστροφή, διότι τα υπόλοιπα όργανα ήταν αυτά που αρνήθηκαν.

Είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι οι επόμενες 10 μέρες περίπου θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ περισσότερο σε παρασκηνιακό επίπεδο.