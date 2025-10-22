Αμφίβολος για τα ματς με Μπάγερν και Μύκονο είναι ο Κώστας Παπανικολάου μετά από χτύπημα που δέχθηκε στον τετρακέφαλο.

«Πονοκέφαλος» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει των ματς που έρχονται σε Euroleague και Stoiximan GBL. Κατά τη διάρκεια της σημερινής (22/10) προπόνησης του Ολυμπιακού ο Κωστας Παπανικολάου δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού.

Έτσι ο αρχηγός των Πειραιωτών είναι αμφίβολος για τα ματς με Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Παρασκευής (24/10 - 21:45) στην 6η αγωνιστική της EuroLeague και Μύκονο (26/10). Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί το βράδυ για να φανεί αν θα μπορέσει να συνεισφέρει στην προσπάθεια της ομάδας του να συνεχίσει με νίκες.

Βέβαια, στον Ολυμπιακό υπάρχουν και ευχάριστα νέα. Μιας και στην προπόνηση της Τρίτης, ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στις προπονήσεις και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Κίναν Έβανς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τους Βαυαρούς χωρίς Έβανς και Φαλ (χάνει όλη τη σεζόν).