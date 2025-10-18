Πλήρης επιβεβαίωση Gazzetta: Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ ζητούν επιστροφή των εντός έδρας αγώνων στο Ισραήλ!

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ ζητούν την επιστροφή τους στη φυσική τους έδρα για την EuroLeague, μετά την υπογραφή για ειρήνη στη Γάζα.

Οι ομάδες του Ισραήλ θέλουν να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα, όσον αφορά τη EuroLeague. Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησαν άλλη μια σεζόν μακριά απ' την έδρα τους, παίζοντας σε Βελιγράδι και Σόφια αντίστοιχα.

Ωστόσο η υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Γάζα, μπορεί να φέρει εξελίξεις στην EuroLeague. Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta προ ημερών, οι δύο ομάδες ετοίμαζαν επίσημο αίτημα προς τη διοργάνωση, ώστε να παίζουν από εδώ και στο εξής στο Τελ Αβίβ.

Κάτι που συνέβη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta. Οι ομάδες από το Ισραήλ, τόσο η Μακάμπι και η Χάποελ για την EuroLeague, όσο και η Χάποελ Ιερουσαλήμ που αγωνίζεται στο EuroCup, έστειλαν το αίτημά τους στη διοργανώτρια αρχή.

Με το... μπαλάκι πλέον να βρίσκεται στην πλευρά της EuroLeague. Στο επόμενο Δ.Σ. των μετόχων, θα συζητηθεί το θέμα αυτό και θα φανεί αν θα διεξαχθούν μέσα στη σεζόν παιχνίδια της διοργάνωσης στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο Τελ Αβίβ, μετά από περίπου 25 μήνες.

Ενώ φυσικά, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, καθοριστικό ρόλο στο ζήτημα παίζει και η «ετυμηγορία» των ίδιων των παικτών. Ο σύνδεσμος (ELPA) θα ζητήσει την άποψη στο ερώτημα «αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, τους κάνουν να νιώθουν πλέον ασφαλείς για να ταξιδέψουν και να παίξουν μπάσκετ στο Ισραήλ;»