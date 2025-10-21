Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε sold out ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (24/10) για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Σε ένα κατάμεστο «SAP Garden» θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό η Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν sold out ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (24/10).

Η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Euroleague στο Μόναχο, με το κλειστό της βαυαρικής ομάδας να είναι κατάμεστο, καθώς οι φίλαθλοι εξαφάνισαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός είναι 8ος με ρεκόρ 3-2 και η Μπάγερν βρίσκεται στην 17η θέση με 2-3.

