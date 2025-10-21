Μπάγερν - Ολυμπιακός: Sold out η αναμέτρηση
Σε ένα κατάμεστο «SAP Garden» θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό η Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν sold out ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (24/10).
Η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Euroleague στο Μόναχο, με το κλειστό της βαυαρικής ομάδας να είναι κατάμεστο, καθώς οι φίλαθλοι εξαφάνισαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός είναι 8ος με ρεκόρ 3-2 και η Μπάγερν βρίσκεται στην 17η θέση με 2-3.
Η ανακοίνωση της Μπάγερν:
🚫🎟️ The @SAPGarden is SOLD-OUT once again this Friday against @Olympiacos_BC! Get your tickets for our @EuroLeague home games against @RMBaloncesto and @VirtusBo and our BBL clash with Heidelberg at https://t.co/T7m8XyC6uV#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/J0R76UMk4O— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 21, 2025
