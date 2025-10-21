Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στην φυσική τους έδρα.

Μετά την ανακοίνωση της Μακάμπι για την επιστροφή στο Τελ Αβίβ, σειρά πήρε και η Χάποελ να τοποθετηθεί επίσημα για την απόφαση να επιστρέψουν οι ομάδες του Ισραήλ στις κανονικές τους έδρες από την 1η Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ, ξεκινώντας από την 1η Δεκεμβρίου 2025, υπό την αίρεση των κανονισμών της EuroLeague.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, τη διοίκηση της EuroLeague και όλους τους συμμετέχοντες συλλόγους για την κατανόηση και την υποστήριξή τους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Όφερ Γιανάι, ιδιοκτήτης του συλλόγου: «Χαιρετίζουμε τη σημαντική απόφαση να επιστρέψουν οι αγώνες της EuroLeague στο Ισραήλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της EuroLeague, στις συμμετέχουσες ομάδες και σε όλους όσοι συνέβαλαν για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα – και πάνω απ' όλα, είναι πραγματικά συγκινητικό να γνωρίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά το μπάσκετ της EuroLeague, ακριβώς εκεί που ανήκει».