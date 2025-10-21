Με αφορμή την ανακοίνωση της Euroleague για την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, η Μακάμπι εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Πανηγυρικός ήταν ο τόνος της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Euroleague!

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η διοργανώτρια αρχή, οι ομάδες του Ισραήλ θα μπορούν να δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους και πάλι στο Τελ Αβίβ από την 1η Δεκεμβρίου.

Λίγο μετά η διοίκηση της Μακάμπι εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κινήθηκε αθόρυβα το τελευταίο διάστημα.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι

«Εξαιρετικά νέα: Οι αγώνες της Euroleague επιστρέφουν στο Ισραήλ ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο σύλλογος εργάστηκε το τελευταίο διάστημα προκειμένου να επιτρέψει στον γενικό διευθυντή της Euroleague, Πάουλιους Μοτιεγιούνας, να λάβει την απόφαση, με τη στήριξη όλων των ομάδων.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ εργάστηκε αθόρυβα το τελευταίο διάστημα, τόσο απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες της Euroleague όσο και απέναντι στη διοίκηση της λίγκας, και οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς: η ομάδα έλαβε τη συναίνεση όλων των συλλόγων, και η απόφαση για την επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ εγκρίθηκε.

Πρόκειται για επίτευγμα τεράστιας σημασίας για τον ισραηλινό αθλητισμό και για το κράτος του Ισραήλ γενικότερα, και σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο σύλλογος Μακάμπι Τελ Αβίβ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Σύντομα θα συναντηθούμε ξανά στο γήπεδο!»