Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο νέος ιδιοκτήτης με περιουσία 4 δισ. δολάρια έφτασε στο Ισραήλ

O Άλαν Χάουαρντ που αγόρασε το 15% των μετοχών της Χάποελ Τελ Αβίβ θα παραμείνει στο Ισραήλ για λίγες μέρες.

Ο νέος ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έφτασε στο Ισραήλ. Ο Άλαν Χάουαρντ, ο οποίος αγόρασε το 15% των μετοχών του συλλόγου και εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα, θα παραμείνει στο Ισραήλ για λίγες ημέρες - και θα επιστρέψει τον επόμενο μήνα για να είναι παρών στον εντός έδρας αγώνα της Euroleague.

Αγόρασε το 15% των μετοχών της Χάποελ Τελ Αβίβ και εντάχθηκε στην ομάδα διοίκησης του συλλόγου ως ένας από τους νέους ιδιοκτήτες των «Κόκκινων». Έφτασε στο Ισραήλ και θα πραγματοποιήσει μια πολυήμερη επίσκεψη στους Αγίους Τόπους, σύμφωνα με το Israel Hayom.

Ο Χάουαρντ θεωρείται ένας από τους χίλιους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και η περιουσία του εκτιμάται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Χάουαρντ σχεδίαζε να παρακολουθήσει τον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ για την Euroleague εναντίον της Βιλερμπάν , αλλά λόγω της αναβολής της επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ κατά μία εβδομάδα, θα χάσει τον αγώνα.

H Xάποελ του Ιτούδη απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στη Euroleague, έχοντας 10 νίκες και 4 ήττες.