Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των δύο ομάδων του Ισραήλ αναφορικά με το αν θα επιστρέψουν τα ματς της Euroleague στη χώρα τους.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα του Ισραήλ και πιο συγκεκριμένα το «Sport 5», επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία στις τάξεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Τελ Αβίβ προκειμένου να φιλοξενήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους. Κάτι που θα δρομολογηθεί μετά και την τηλεδιάσκεψη της Τρίτης (21/10) μεταξύ των μετόχων της Euroleague.

Μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ισραηλινές ομάδες κινούνται παρασκηνιακά, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα και αναφέρει τους Μάνο Παπαδόπουλο και Δημήτρη Ιτούδη «ότι συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για άσκηση πίεσης στους έχοντες δικαίωμα ψήφου».

Επίσης γίνεται λόγος για τη Βιλερμπάν θεωρώντας ότι θα ψηφίσει υπέρ της επιστροφής των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ, κάτι που αναμένεται να κάνει και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη από τη λίγκα αλλά εξακολουθεί να κατέχει δικαίωμα ψήφου ως μία από τις ιδιοκτήτριες ομάδες.

«Κατά την εκτίμησή μας, υπάρχει 70% πιθανότητα να εγκριθεί και οι αγώνες να επιστρέψουν στη χώρα», δήλωσαν παράγοντες της Χάποελ Τελ Αβίβ σύμφωνα με το «Sport 5»