Μακάμπι: Ενίσχυση στη frontline με Χάνκινς
Συνεχίζεται να ενισχύεται η ομάδα από το Ισραήλ. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε δικό της τον Ζακ Χάνκινς, ανακοινώνοντας τον πρώην παίκτη της Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Ο 29χρονος σέντερ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο παρελθόν, γνωρίζοντας καλά το πρωτάθλημα Ισραήλ. Ο Χάνκινς αγωνιζόταν στην Γρανάδα, εκεί όπου μέτρησε 7.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ με την ισπανική ομάδα.
Μια σημαντική προσθήκη για την frontline των Ισραηλινών που δεν έχουν ξεκινήσει καλά τις υποχρεώσεις τους στη Euroleague.
✒️ @hankymckspanky pic.twitter.com/CQKRL6OMTU— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) December 10, 2025
