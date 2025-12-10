Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενισχύθηκε στη frontline με την απόκτηση του Ζαν Χάνκινς, ο οποίος αγωνιζόταν στην Γρανάδα.

Συνεχίζεται να ενισχύεται η ομάδα από το Ισραήλ. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε δικό της τον Ζακ Χάνκινς, ανακοινώνοντας τον πρώην παίκτη της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο 29χρονος σέντερ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο παρελθόν, γνωρίζοντας καλά το πρωτάθλημα Ισραήλ. Ο Χάνκινς αγωνιζόταν στην Γρανάδα, εκεί όπου μέτρησε 7.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ με την ισπανική ομάδα.

Μια σημαντική προσθήκη για την frontline των Ισραηλινών που δεν έχουν ξεκινήσει καλά τις υποχρεώσεις τους στη Euroleague.