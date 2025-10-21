Άτυχος στάθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς στην αναμέτρηση της Aba-Liga μεταξύ της Παρτίζαν και της FMP καθώς εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι υπέστη κάταγμα στο αριστερό του πόδι.

Σε μια ανύποπτη φάση στο 01:15 πριν από το τέλος του δραματικού (όπως εξελίχθηκε) αγώνα της Παρτίζαν με την FMP, ο Αμερικανός πλέι μέικερ γύρισε το αριστερό του πόδι.

Αμέσως αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, κατάφερε να πάρει η Παρτίζαν κερδίζοντας με 109-103 στην παράταση, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Όπως ανέφερε η «Mozzart Sport» ο Κάρλικ Τζόουνς έχει υποστεί κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο οστό και ότι ο χρόνος επιστροφής του στην ενεργό δράση ανέρχεται στους τρεις μήνες.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να φανεί εάν και εφόσον θα είναι τόσο μεγάλο το πλήγμα για την Παρτίζαν.

Ο τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς

Αποχώρησε με μπότα και πατερίτσες από το γήπεδο