Ο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε τη δημιουργία νέας λίγκας με τον ΛεΜπρόν: «Θα είναι ακόμα ένα πλήγμα για τη EuroLeague»!

Ο Σέρβος super agent, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, παραδέχθηκε ότι η ιδέα δημιουργίας μίας νέας παγκόσμιας λίγκας, στην οποία εμπλέκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπάρχει εδώ και καιρό και ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς στα social media τον περασμένο Ιούλιο, στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, πυροδότησε εικασίες για τα μελλοντικά τους σχέδια ενώ παλαιότερο δημοσίευμα του Front Office Sports αποκάλυψε ότι η αλήθεια πίσω από εκείνη τη συνάντηση ήταν διαφορετική: το θέμα αφορούσε τη νέα, αναπτυσσόμενη μπασκετική λίγκα που προωθούν ο «Βασιλιάς» και ο Σέρβος super agent.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Mozzartsport, ο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε την πρόθεση δημιουργίας της νέας λίγκας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τη EuroLeague και το NBA Europe, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά!

«Η ιδέα αυτή υπάρχει εδώ και καιρό και ήδη εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν. Η λίγκα θα είναι διαφορετική, όχι για τα κλαμπ, αλλά ακολουθώντας μια αρχή παρόμοια με της Formula 1. Αν συμβεί, θα αποτελέσει ακόμα ένα πλήγμα για την EuroLeague και το NBA, καθώς κάποιοι παίκτες θα επιλέξουν αυτήν την οδό. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας» εξήγησε ο Ραζνάτοβιτς.