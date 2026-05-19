Με έναν αλλόκοτο τρόπο εξέφρασε τα νεύρα του ο Κορεντίν Μουτέ, με τον Γάλλο να χάνει τον πόντο και να κατεβάζει το σορτσάκι του.`

Λίγο πριν το Roland Garros πολλοί τενίστες έχουν λάβει μέρος στα... ενδιάμεσα τουρνουά, ώστε να κάνουν καλύτερη προετοιμασία ενόψει Grand Slam. Ένας από αυτούς είναι και ο Κορεντίν Μουτέ, ο οποίος έλαβε μέρος στο θεσμού του Αμβούργου, γνωρίζοντας την ήττα από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-4, 6-4.

Βέβαια, το τελικό σκορ κανέναν δεν απασχόλησε μιας και την... παράσταση έκλεψε μία αντίδραση του Γάλλου τενίστα. Πιο συγκεκριμένα, ο Μουτέ μετά από ένα γεμάτο ράλι έχασε τον πόντο από τον Ισπανό αντίπαλό του. Μετά το τέλος του πόντου, ο ίδιος κατέβασε το σορτσάκι του.

Προφανώς αυτή ήταν μια κίνηση, η οποία προκάλεσε το warning στον τενίστα από τον chair umpire.