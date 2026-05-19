ΑΕΚ: «353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση, ο Πόντος ζει»
Η 19η Μαΐου έχει σημαδευτεί ως η μέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και η ΚΑΕ ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει αυτή την ημερομηνία.
Μέσω ανάρτησης στα social media, η Ένωση θυμήθηκε τους 353 χιλιάδες νεκρούς του Πόντου κι έστειλε το δικό της μήνυμα.
«Δεν ξεχνώ. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Πόντος ζει», έγραψε.
Δεν ξεχνώ.— AEK BC (@aekbcgr) May 19, 2026
