Αγγελετάκης-Δακτυλίδης: «Στη Μύκονο αποδείξαμε πως όταν πιστεύεις στο πλάνο, όλα γίνονται»

Οι επικεφαλής της ΚΑΕ Μύκονος, κ.κ. Αλέκος Αγγελετάκης και Νίκος Δακτυλίδης, μίλησαν στο mykonosbc.gr για την ιστορική πρώτη παρουσία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, τις στιγμές που ξεχώρισαν και το μέλλον.

Η συμμετοχή στα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και η πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου αποτελούν ιστορικά ορόσημα για τη Μύκονο . Όταν κοιτάτε αυτή τη διαδρομή, τη βλέπετε περισσότερο ως δικαίωση ενός πλάνου ή ως μια υπέρβαση που ξεπέρασε ακόμα και τις αρχικές σας προσδοκίες;

Νίκος Δακτυλίδης: «Νομίζω πως αποτελεί δικαίωση, αλλά και υπέρβαση μαζί. Για μια ομάδα που συμμετέχει πρώτη χρονιά σε αυτό το επίπεδο, ο αρχικός και βασικός μας στόχος ήταν ξεκάθαρος: να παραμείνουμε στην κατηγορία και να χτίσουμε σταθερές βάσεις. Από εκεί και πέρα, θέλαμε κάθε εβδομάδα να παρουσιάζουμε κάτι καλύτερο και να εξελισσόμαστε μέσα από τη δουλειά μας. Η πορεία που κάναμε είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας όλων. Των παικτών, του προπονητή μας, Βαγγέλη Ζιάγκου, και των συνεργατών του, της διοίκησης, αλλά και της μεγάλης αγάπης που δείχνει ο κόσμος προς τη Μύκονο. Πιστεύω ότι αυτό που είχαμε στο μυαλό και στην καρδιά μας, έχει γίνει πράξη. Και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για τη συνέχεια».

Αλέκος Αγγελετάκης: «Εμείς, από την πρώτη στιγμή, φτιάξαμε την ομάδα με βασικό στόχο να παραμείνει στην κατηγορία. Αγωνιστικά θεωρώ ότι σταθήκαμε πολύ καλά, κάναμε υπερβάσεις, πήραμε σημαντικές νίκες και η Μύκονος έδειξε σε όλη τη διάρκεια μεγάλη μαχητικότητα. Πιστεύω ότι, στο κομμάτι των στόχων που είχαμε θέσει, ανταποκριθήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Και όσον αφορά την υπέρβαση, θεωρώ ότι έχει ήδη γίνει μέσα από την πορεία μας: η είσοδος στην οκτάδα, η έβδομη θέση και η συμμετοχή στα playoffs το αποδεικνύουν. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε. Προχωράμε βήμα-βήμα».

Ποια στιγμή σε αυτή την πορεία σας έκανε να νιώσετε πραγματική υπερηφάνεια για αυτό που χτίζεται στη Μύκονο;

Νίκος Δακτυλίδης: «Για μένα, η νίκη με τον ΠΑΟΚ ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που κάναμε, απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστιο όνομα και ιστορία. Εκεί δείξαμε χαρακτήρα και νομίζω ότι, συνολικά, μιλάμε για μια νίκη που λέει πολλά για το ποιοι είμαστε ως ομάδα, για τη νοοτροπία μας και για τον τρόπο που θέλουμε να στεκόμαστε σε αυτό το επίπεδο».

Αλέκος Αγγελετάκης: «Έχει δίκιο ο Νίκος, συμφωνώ κι εγώ με όσα είπε. Αλλά νομίζω ότι μια πραγματικά ιστορική στιγμή για εμάς ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο νησί, απέναντι στον Ολυμπιακό, και το γεγονός ότι ήμασταν έτοιμοι με το γήπεδο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό για μένα είναι κάτι που μένει. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά συνολικά το ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να σταθεί η Μύκονος σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η στιγμή και το κατόρθωμα που ξεχωρίζω. Η αγάπη του κόσμου και οι εμφανίσεις της ομάδας μας έδειξαν πως, όταν προσπαθείς και πιστεύεις σε κάτι, όλα γίνονται. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα».

Τι θεωρείτε ως επιτυχημένη συνέχεια μετά από αυτή τη χρονιά;

Αλέκος Αγγελετάκης: «Εμείς κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να κάνουμε την ομάδα καλύτερη και να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη καταφέρει. Από εκεί και πέρα, θα δούμε πού θα μας βγάλει η φετινή χρονιά. Μπορεί να βρεθούμε και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά γενικά προχωράμε με σοβαρότητα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, για να ανεβαίνουμε επίπεδο».

Νίκος Δακτυλίδης: «Η προσπάθειά μας είναι να παραμείνουμε σταθερά στη GBL, να έχουμε μια καλή και ανταγωνιστική πορεία και, όσο μπορούμε, να εξελισσόμαστε, αλλά πάντα σταδιακά και με σωστά βήματα».