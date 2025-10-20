Η Βιλερμπάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κατώτατου ορίου στο φετινό salary cap της EuroLeague, με την προοπτική οικονομικού... πέναλτι και μη συμμετοχής της στη διοργάνωση από τη νέα σεζόν να είναι πλέον ορατές.

Το μέλλον της Βιλερμπάν στη EuroLeague μονάχα βέβαιο δεν είναι. Η γαλλική ομάδα ανήκει στους 13 μετόχους της EuroLeague, αλλά αυτό το ενδεχόμενο αρχίζει και... ξεθωριάζει ενόψει και της επόμενης σεζόν.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σκέψεις του συλλόγου να μετακομίσει από την EuroLeague στο BCL, με την προοπτική να αγωνιστεί μελλοντικά στο NBA Europe.

Ωστόσο το μπάτζετ που έχουν οι Γάλλοι τη φετινή σεζόν αποτελεί και αυτό ένα... αγκάθι στις σχέσεις με την EuroLeague. Η οποία έχει θεσπίσει από φέτος το salary cap, όπου μάλιστα ορίζει και ένα μίνιμουμ ποσό για το μπάτζετ μιας ομάδας, που ανέρχεται στα 5.8 εκατομμύρια.

Με τη Βιλερμπάν να βρίσκεται κάτω από αυτό το όριο, κάτι που συζητήθηκε στο τελευταίο board της EuroLeague, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για οικονομικό penalty στους Γάλλους.

Θυμίζουμε πως η Βιλερμπάν αποτελεί μία από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου με τη λίγκα. Κάτι που σε συνδυασμό με τα παραπάνω, συνηγορεί στο να μην της δοθεί άδεια Τύπου Α από την επόμενη σεζόν και έτσι να μη βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που απαρτίζουν την κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.