Η τελευταία σημείωση όσον αφορά τις διεργασίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας υπό την αιγίδα του ΝΒΑ είναι το δημοσίευμα της Le Progrès, σύμφωνα με το οποίο η Βιλερμπάν είναι αποφασισμένη να αποχωρήσει από τη EuroLeague μετά το τέλος της σεζόν 2025/26 και να μετακομίσει στο Basketball Champions League, με προοπτική να παίξει μελλοντικά στο NBA Europe!

Η Βιλερμπάν, που επρόκειτο να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με τη EuroLeague Basketball, φαίνεται έτοιμη να αποχωρήσει από τη διοργάνωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Le Progrès, η πρόθεση της Βιλερμπάν έχει να κάνει με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια λόγω οικονομικών ζημιών. Αν επιβεβαιωθεί το παραπάνω σενάριο, η ομάδα του Τόνι Πάρκερ θα ακολουθήσει παρόμοιο δρόμο με την Άλμπα Βερολίνου, παίζοντας στο BCL της σεζόν 2026/27.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σταθεροποιήσει οικονομικά τη Βιλερμπάν και να λειτουργήσει ως «γέφυρα» προς το NBA Europe, τη νέα λίγκα που αναπτύσσεται από το NBA σε συνεργασία με τη FIBA.