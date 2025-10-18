Παπαγιάννης: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»

Παπαγιάννης: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Παπαγιάννης
Ο Γιώργος Παπαγιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Έφες - Παναθηναϊκός.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν το βάζει κάτω μετα τον τραυματισμό του, με τον διεθνή σέντερ να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς Έφες - Παναθηναϊκός, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ, στο οποίο τόνισε ότι θα επιστρέψει από την περιπέτειά του και μάλιστα δυνατότερος.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Γιώργος Παπαγιάννης

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Η στήριξη και τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά και μου δίνουν τη δύναμη για να επιστρέψω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω!».

Δείτε Επίσης

Παπαγιάννης: Ο Ρογκαβόπουλος στο πλευρό του μετά τον τραυματισμό
Ο Ρογκαβόπουλος με τον Παπαγιάννη

Παπα

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     