Παπαγιάννης: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»
Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν το βάζει κάτω μετα τον τραυματισμό του, με τον διεθνή σέντερ να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς Έφες - Παναθηναϊκός, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ, στο οποίο τόνισε ότι θα επιστρέψει από την περιπέτειά του και μάλιστα δυνατότερος.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Γιώργος Παπαγιάννης
«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Η στήριξη και τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά και μου δίνουν τη δύναμη για να επιστρέψω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω!».
