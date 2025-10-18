Ο Γιώργος Παπαγιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Έφες - Παναθηναϊκός.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν το βάζει κάτω μετα τον τραυματισμό του, με τον διεθνή σέντερ να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς Έφες - Παναθηναϊκός, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ, στο οποίο τόνισε ότι θα επιστρέψει από την περιπέτειά του και μάλιστα δυνατότερος.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Γιώργος Παπαγιάννης

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Η στήριξη και τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά και μου δίνουν τη δύναμη για να επιστρέψω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω!».