Η Εφές ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Μπουγιουκτσεκμέτσε, επικρατώντας με 87-85, με τον Σέιμπεν Λι να σημειώνει το κρίσιμο τρίποντο στα 33" πριν από το τέλος.

Η Αναντολού Εφές ζορίστηκε απέναντι στην ουραγό Μπουγιουκτσεκμέτσε, ωστόσο επικράτησε εκτός έδρας με 87-85 για την 15η αγωνιστική της τουρκικής λίγκας και συνεχίζει από την έκτη θέση της κατάταξης.

Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο MVP των φιλοξενούμενων, σημειώνοντας 23 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Όσον αφορά τον Σέιμπεν Λι, ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε το κρίσιμο τρίποντο στα 33" πριν από το τέλος, που διαμόρφωσε το 83-86 υπέρ της Εφές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές και 10 ασίστ σε 25:49.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 38-50, 65-70, 85-87.

Κατάταξη