Μπουγιουκτσεκμετσέ-Εφές 85-87: Γλίτωσε τα χειρότερα με Λόιντ και Λι
Η Αναντολού Εφές ζορίστηκε απέναντι στην ουραγό Μπουγιουκτσεκμέτσε, ωστόσο επικράτησε εκτός έδρας με 87-85 για την 15η αγωνιστική της τουρκικής λίγκας και συνεχίζει από την έκτη θέση της κατάταξης.
Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο MVP των φιλοξενούμενων, σημειώνοντας 23 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Όσον αφορά τον Σέιμπεν Λι, ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε το κρίσιμο τρίποντο στα 33" πριν από το τέλος, που διαμόρφωσε το 83-86 υπέρ της Εφές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές και 10 ασίστ σε 25:49.
Τα δεκάλεπτα: 18-31, 38-50, 65-70, 85-87.
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 13-2
- Μπεσίκτας 13-2
- Μπαχτσεσεχίρ 11-4
- Τουρκ Τέλεκομ 10-5
- Τράμπζονσπορ 10-5
- Αναντολού Εφές 9-6
- Εσενλέρ 9-6
- Τόφας 8-7
- Γαλατάσαραϊ 8-7
- Μπούρσασπορ 6-9
- Μερκεζεφέντι 5-10
- Πετκίμ 5-10
- Μερσίν 4-11
- Μανίσα 4-11
- Καρσίγιακα 3-12
- Μπουγιουκτσεκμετσέ 2-13
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.