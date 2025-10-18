Παπαγιάννης: Ο Ρογκαβόπουλος στο πλευρό του μετά τον τραυματισμό
Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR, προσγειώθηκε άσχημα ύστερα από άλμα.
Ο Έλληνας ψηλός έπεσε στο παρκέ πονώντας ενώ χρειάστηκε να φύγει με φορείο κλαίγοντας. Το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού.
Μέσα από μία ανάρτησή της, η σύντροφος του Παπαγιάννη, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο παίκτης του «τριφυλλιού», επισκέφθηκε τον Παπαγιάννη ενώ από την πλευρά της, η Σοφία Ακριτίδου ανέφερε:
«Θα γυρίσουμε πιο δυνατοί. Τον φάγατε πια... Επόμενη φορά να σκέφτεστε διπλά όλες τις "ευχές" που δίνετε στους αθλητές!! Η υγεία είναι πάνω από κάθε άθλημα και κάθε ομάδα...».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.