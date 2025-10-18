Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον Γιώργο Παπαγιάννη μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του στον μεταξύ τους αγώνα.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR, προσγειώθηκε άσχημα ύστερα από άλμα.

Ο Έλληνας ψηλός έπεσε στο παρκέ πονώντας ενώ χρειάστηκε να φύγει με φορείο κλαίγοντας. Το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού.

Μέσα από μία ανάρτησή της, η σύντροφος του Παπαγιάννη, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο παίκτης του «τριφυλλιού», επισκέφθηκε τον Παπαγιάννη ενώ από την πλευρά της, η Σοφία Ακριτίδου ανέφερε:

«Θα γυρίσουμε πιο δυνατοί. Τον φάγατε πια... Επόμενη φορά να σκέφτεστε διπλά όλες τις "ευχές" που δίνετε στους αθλητές!! Η υγεία είναι πάνω από κάθε άθλημα και κάθε ομάδα...».