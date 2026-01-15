Δείτε το ιατρικό δελτίο της δεύτερης μέρας της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague με φόντο την αναμέτρηση της Μπάγερν με τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, η 22η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις και στο προσκήνιο φυσικά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο Μόναχο.

Αρχικά, η Ντουμπάι BC υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στις 18:00 με τους Τζαϊτέ και Μέισον να μην μπορούν παραδοσιακά να αγωνιστούν εξαιτίας των τραυματισμών τους, ενώ οι Μούσα, Έλις και Κόντιτς δίνονται ως αμφίβολοι. Στη Βίρτους, εκτός είναι οι Βιλντόζα, Σμαϊλάγκιτς, Τσάνκα και Αλιού Ντιάρα. Ο Μπράντον Τέιλορ αποχώρησε για τον Πανιώνιο, ενώ ο νεοαποκτηθείς Φεράρι, , δεν έχει κάνει ακόμα ντεμπούτο.

Στη συνέχεια στις 19:30, η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπασκόνια με τον Πάμπλο Λάσο να αντιμετωπίζει την παλιά του ομάδα. Εκτός για τους Τούρκους παραμένουν οι Λάρκιν και Παπαγιάννης, ενώ αμφίβολοι είναι ο Πουαριέ και ο Κορντινιέ. Για τους Βάσκους, την αναμέτρηση θα χάσουν οι Χάουαρντ και Σεντεκέρσκις.

Στο Μόναχο δίνεται η μεγάλη μάχη της ημέρας με την Μπάγερν να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 20:30. Για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν εκτός θα μείνουν οι Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ, ενώ αμφίβολος είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Για τους Βαυαρούς, οι Γιοκουμπάιτις και Χάρις βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης και με ερωτηματικό είναι οι Μπάλντγουιν, Χόλατζ, Λούτσιτς και Γιόβιτς.

Στην αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Ζαλγκίρις (21:05) η συμμετοχή του Λόνι Γουόκερ θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ενώ ο Χάνκινς είναι εκτός των πλάνων του κόουτς Κάτας λόγω τραυματισμού. Για τους Λιθουανούς, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες λόγω θλάσης.

Για την Αρμάνι Μιλάνο που θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα (21:30) δεν θα αγωνιστούν οι Ντιοπ, Σεστίνα και Τονούτ, όσο για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς αμφίβολος παρουσιάζεται ο Μπολομπόι που ετοιμάζεται για την επάνοδό του στα παρκέ μαζί με τον Πλάβτσιτς , ενώ εκτός μάχης έχουν τεθεί οι Κάνααν, Ριβέρο και Κάρτερ.

Τέλος στον γαλλικό «εμφύλιο» ανάμεσα στην Παρί και την Μονακό στις 21:45 οι δύο ομάδες θα παραταχθούν πλήρεις με μοναδικό αμφίβολο τον Μακούντου για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.