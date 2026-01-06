«Παναθηναϊκός... Πρέπει να μιλήσουμε»: H αλλαγή του Ελάιζα Μπράιαντ (vid)

Το video του Ελάιζα Μπράιαντ για τον Παναθηναϊκό και η αλλαγή που έκανε στο Top-5..

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Ελάιζα Μπράιαντ έκανε ένα video στο οποίο έφτιαχνε μία λίστα με τις 5 καλύτερες ατμόσφαιρες που έχει βιώσει στα γήπεδα που είχε αγωνιστεί, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα social media. Το συγκεκριμένο top-5 του 30χρονου γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν το εξής...

5-Παναθηναϊκός

4-Ερυθρός Αστέρας

3-Φενέρμπαχτσε

2-Παρτιζάν

1-Χάποελ Τελ Αβίβ

Το γεγονός όμως οτι το Telecom Center Athens μπήκε 5 στην σχετική λίστα, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια πολλών φίλων του «τριφυλλιού» που κατέκλυσαν με μηνύματα για τον Ελάιζα Μπράιαν, αναγκάζοντάς τον να αναθεωρήσει.

Έτσι, στο νέο video που ανέβασε χθες, ο Αμερικάνος άσος έκανε αλλαγή στο Top-5, ανεβάζοντας την έδρα του Παναθηναϊκού στο Top-3, λέγοντας μεταξύ άλλων...

«Παναθηναϊκός. Η πιστή Θύρα 13 θα είναι στο top-3. Κάνω την αλλαγή αυτή, όχι επειδή μου κάνατε bullying... ΟΚ μου κάνατε bullying και είχατε δίκιο. Η ατμόσφαιρα εδώ στην Αθήνα, ειδικά στα play offs, δεν συγκρίνεται με άλλη. Το πλήθος του κόσμου, η φωνή τους, το πάθος τους, είναι πραγματικά πιστοί. Για αυτό έκανα την αλλαγή. Τέλος οι διαπραγματεύσεις. Θύρα 13 είστε στο top-3».