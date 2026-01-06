Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα Play Off του Κυπέλλου Ελλάδος και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Σήμερα Τρίτη (6/1) ανοίγει η αυλαία για τα Play Off του Κυπέλλου Ελλάδος με τρεις αναμετρήσεις. Πριν όμως, από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι Galacticos by Interwetten που σχολιάζουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ελληνικών ομάδων στο κανάλι του Gazzeta στο Youtube στις 14:00.

Στις 15:00, σέντρα στο ματς ανάμεσα σε Άρη και Παναιτωλικό με απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Στις 17:30 ακολουθεί το Βόλος- Κηφισιά το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmoste Sport 2. Η δράση στο Κύπελλο για σήμερα ολοκληρώνεται με το ΠΑΟΚ - Ατρόμητος στις 20:00, που θα δείτε live στο Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος στη Euroleague με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη στην 20η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 19:45, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται στο Nova Sports 4, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:45 (Nova Sports prime).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα (23:00) ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας