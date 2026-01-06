Ο Μπεν Μπέντιλ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Formosa Dreamers, την ομάδα από την Ταϊβάν που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 30χρονο Γκανέζο φόργουορντ/σέντερ.

Η περίπτωση του Μπεν Μπέντιλ βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο για ομάδες της Stoiximan GBL, ωστόσο ο 30χρονος ψηλός (2,04 μ.) θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ταϊβάν με τους Formosa Dreamers.

Ο Μπέντιλ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο Περιστέρι τη σεζόν 2018/19 και στον Παναθηναϊκό τη διετία 2019-2021. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα ομάδων της G-League και της Κίνας, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στη Σαλόν, τη Μπιλμπάο, την Μπαχτσεσεχίρ, την Αρμάνι Μιλάνο, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τη Νάπολι και τη Βιλερμπάν.

Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Μερσίν, από την οποία αποδεσμεύτηκε στις 20/12, και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ταϊβάν με ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο.