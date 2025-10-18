Ολυμπιακός για Παπαγιάννη και Οσμάνι: «Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε εκεί που ανήκετε»
Ο Γιώργος Παπαγιάννης θα μείνει οκτώ μήνες εκτός παρκέ, μετά και τη ρήξη χιαστού την οποία υπέστη στην αναμέτρηση της Εφές, απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.
Με τον Ολυμπιακό να στέλνει ευχές και περαστικά, με ανάρτηση στα social media στον Έλληνα σέντερ. Αλλά και στον Ερκάν Οσμάνι, ο οποίος νωρίτερα στο ματς αποχώρησε, αφού έβγαλε τον ώμο του.
«Στέλνουμε δύναμη και ευχές στον Ερκάν Οσμάνι και τον Γιώργο Παπαγιάννη. Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε εκεί που ανήκετε» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Sending strength and warm wishes to Ercan Osmani and Giorgos Papagiannis.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 18, 2025
Wishing you both a smooth and speedy recovery. Can’t wait to see you back where you belong. #OlympiacosBC https://t.co/hkDVC5Gq5i
