Ο Κόμπι Σίμονς είναι ο νέος παίκτης της Μπασκόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο μηνών.

Η Μπασκόνια ενισχύθηκε με τον Κόμπι Σίμονς στις θέσεις των γκάρντ, μετά την απώλεια του Τρεντ Φόρεστ και του Μάρκους Χάουαρντ. Αμφότεροι θα λείψουν για αρκετές ημέρες και έτσι οι Βάσκοι απέκτησαν τον Αμερικανό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ζεζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς.

Ο Σίμονς (28 ετών, 1.96μ.) υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών, με την προοπτική αυτό να ανανεωθεί ως το φινάλε της σεζόν. Στη λίγκα της Κίνας μέτρησε 15.4 πόντους, 5.1 ασίστ, 3.4 ριμπάουντ, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από το NBA, με 42 συμμετοχές.

Φορώντας τη φανέλα των Γκρίζλις, με τους οποίους αγωνίστηκε για 32 ματς τη σεζόν 2017-18, ενώ ακολούθησαν και κάποιες συμμετοχές με τους Καβαλίερς, τους Χόρνετς και τους Ράπτορς.