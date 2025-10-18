Μπασκόνια: Συμβόλαιο δύο μηνών με τον Σίμονς για να καλύψει τους τραυματίες
Η Μπασκόνια ενισχύθηκε με τον Κόμπι Σίμονς στις θέσεις των γκάρντ, μετά την απώλεια του Τρεντ Φόρεστ και του Μάρκους Χάουαρντ. Αμφότεροι θα λείψουν για αρκετές ημέρες και έτσι οι Βάσκοι απέκτησαν τον Αμερικανό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ζεζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς.
Ο Σίμονς (28 ετών, 1.96μ.) υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών, με την προοπτική αυτό να ανανεωθεί ως το φινάλε της σεζόν. Στη λίγκα της Κίνας μέτρησε 15.4 πόντους, 5.1 ασίστ, 3.4 ριμπάουντ, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από το NBA, με 42 συμμετοχές.
Φορώντας τη φανέλα των Γκρίζλις, με τους οποίους αγωνίστηκε για 32 ματς τη σεζόν 2017-18, ενώ ακολούθησαν και κάποιες συμμετοχές με τους Καβαλίερς, τους Χόρνετς και τους Ράπτορς.
✍️ Kobi Simmons refuerza el puesto de base de Baskonia— Baskonia (@Baskonia) October 18, 2025
📰https://t.co/DRUuAlV1W9
El jugador estadounidense se une a las filas baskonistas con un contrato de dos meses y llegará en los próximos días a Vitoria-Gasteiz. Ongi etorri, Kobi! pic.twitter.com/C4JcR9Fzhx
