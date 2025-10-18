Ανήσυχος για την κατάσταση του Ερκάν Οσμάνι ο Τσέντι Όσμαν, κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια της Εφές μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για να ρωτήσει για την κατάστασή του, σύμφωνα με τους Τούρκους.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Εφές με χαρακτηριστική άνεση, σε ένα παιχνίδι όμως που σημαδεύτηκε από δύο τραυματισμούς. Αυτόν του Γιώργου Παπαγιάννη, που περιμένει τις εξετάσεις για το γόνατό του, με την ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό και αυτόν του Ερκάν Οσμάνι.

🏀🍀 Cedi Osman, maç biter bitmez kendi soyunma odasına gitmeden Anadolu Efes'in soyunma odasına giderek Ercan Osmani'nin son durumunu sordu. pic.twitter.com/VxnX0cncs7 October 17, 2025

Ο Τούρκος φόργουορντ της Εφές αποχώρησε στο 3ο λεπτό, βγάζοντας τον ώμο του σε μία φάση που προσπάθησε να πάρει θέση στη ρακέτα, απέναντι στον Τσέντι Όσμαν.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού και συμπαίκτης του στην Εθνική Τουρκίας, προφανώς και δεν είχε καμία πρόθεση, ενώ μάλιστα μετά το φινάλε πήγε στα αποδυτήρια της Εφές για να ρωτήσει για την κατάσταση του Οσμάνι.

Οι Τούρκοι αναφέρουν, μάλιστα, ότι πρώτα πήγε στα αποδυτήρια της Εφές και μετά κατευθύνθηκε σε αυτά του Παναθηναϊκού, δείχνοντας την αγωνία του για τον Οσμάνι και θέλοντας να μάθει πως δεν έχει τίποτα σοβαρό.