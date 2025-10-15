Μακάμπι, Χάποελ: Ομάδες και παίκτες αποφασίζουν για την επιστροφή των εντός έδρας αγώνων στο Τελ Αβίβ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και μετά το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ στην Γάζα , οι δύο ισραηλινές ομάδες ασκούν ολοένα και πιο έντονες πιέσεις και ετοιμάζουν επίσημο αίτημα στην Euroleague για να επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες. Κλειδί για την απόφαση η θέση των παικτών της διοργάνωσης.

Η υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στην Γάζα, πριν από λίγες μέρες στο Σαρμ ελ Σέϊχ της Αιγύπτου, είχε ιστορική σημασία και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή. Η κατάπαυση του πυρός, όμως, φαίνεται ότι ανοίγει τον δρόμο και για την σταδιακή άρση του εμπάργκο για την διεξαγωγή διεθνών αγώνων επί ισραηλινού εδάφους, μετά από σχεδόν 25 μήνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγει το Gazzetta από το Τελ Αβίβ αλλά και από την Βαρκελώνη, όπου βρίσκεται η έδρα της Euroleague, τόσο η Μακάμπι όσο και η Χάποελ ασκούν ήδη έντονες παρασκηνιακές πιέσεις στους εταίρους της ECA και προετοιμάζουν επίσημο αίτημα που όλα δείχνουν ότι θα απασχολήσει το επόμενο Δ.Σ..

Στόχος τους να τους επιτραπεί η διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων τους στο Yad Eliyahu, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο «σπίτι» τους και μπορέσουν να παίξουν και πάλι μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.

Βασικό τους επιχείρημα, το τέλος του πολέμου της χώρας τους με την Χαμάς και οι τελείως διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν ήδη σε όλο το Ισραήλ, μετά από δύο και κάτι χρόνια εμπόλεμης κατάστασης.

Ως γνωστόν, η «ομάδα του λαού» χρησιμοποιεί για 3η συνεχή σεζόν τo “Alexander Nikolic Hall” του Βελιγραδίου για τα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ η Χάποελ που «προβιβάστηκε» φέτος στην Euroleague (ως κάτοχος του Eurocup) φιλοξενείται στην “Arena 8888” της Σόφιας.

Πηγές από το Τελ Αβίβ, με γνώση γύρω από τις επαφές που εκτυλίσσονται μεταξύ των δύο ομάδων και των αξιωματούχων της EL, αναφέρουν ότι το αίτημα αντιμετωπίζεται ως δίκαιο και με θετική ενέργεια.

Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο – πριν καν το θέμα τεθεί στο επόμενο board – θα παίξει η «ετυμηγορία» των παικτών της διοργάνωσης, των οποίων ο σύνδεσμος (ELPA) θα ζητήσει την άποψη στο ερώτημα «αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, τους κάνουν να νιώθουν πλέον ασφαλείς για να ταξιδέψουν και να παίξουν μπάσκετ στο Ισραήλ;»

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σταθερές αρνητικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (έχει τεθεί κι άλλες φορές στην διάρκεια του διετούς εμπάργκο για διεθνείς αγώνες στην περιοχή), ήταν εξ' αρχής η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια και αυτή η στάση ίσως να έχει ενισχυθεί λόγω της πρόσφατης αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από την ισπανική κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι το αποψινό παιχνίδι της Βαλένθια με τη Χάποελ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Οι τρεις ισπανικές ομάδες εκπροσωπούν ένα block, που θεωρεί ότι η εφετινή σεζόν θα πρέπει να τελειώσει όπως άρχισε (δηλαδή με τις ισραηλινές ομάδες να παίζουν σε Σερβία και Βουλγαρία αντίστοιχα).

Ώστε και να μην υπάρξει αλλοίωση του ανταγωνισμού (κάποιες ομάδες έχουν ήδη παίξει ή πρόκειται να παίξουν σε Βελιγράδι – όπως ο Ολυμπιακός – και Σόφια), αλλά και το προσεχές διάστημα μέχρι το τέλος της εφετινής σεζόν να χρησιμεύσει ως μία ασφαλιστική δικλείδα για την οριστική αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.